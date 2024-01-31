رومانيا تنفي قصف مقاتلة "إف-16" لمجموعة عسكريين روس قرب خيرسون

نفت وزارة الدفاع الرومانية مشاركة مقاتلة حربية تابعة لها طراز "إف-16 سي"، في النزاع الأوكراني، مؤكدة عدم صحة ما أشيع عن قصف استهدف الجيش الروسي بالقرب من خيرسون بمقاتلة رومانية.

وقالت الدفاع الرومانية في بيان على حسابها في موقع "إكس": "نبلغكم عن خبر كاذب ظهر في (أحد) الحسابات على منصة إكس"، ويدعي أن طائرة من طراز F-16C أقلعت من القاعدة الجوية 86 في كونستانتا يوم السبت الساعة 03:22 لتنفيذ قصف استهدف القوات المسلحة الروسية بالقرب من خيرسون".

Vă semnalăm o știre falsă apărută pe un cont din platforma X, care pretinde că o aeronavă F-16C ar fi decolat sâmbătă de pe Baza 86 Aeriană din Constanța și ar fi bombardat, la ora 03:22, o grupare de forțe ale Federației Ruse din apropiere de Herson. https://t.co/TspROLQW12pic.twitter.com/Kin2HZmVxN — MApN (@MApNRomania) January 29, 2024

وقد ظهر المنشور الأصلي على صفحة أحد الملفات الشخصية الأوكرانية باللغة الإنجليزية، وذكر أن طائرة عسكرية رومانية يزعم أنها شاركت في منطقة العملية العسكرية الروسية، ونفذت غارات جوية على مناطق تمركز فيها أفراد عسكريون روس.

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يشار إلى أن وزير خارجية رومانيا بوغدان أوريسكو، قال إن بلاده لن تتدخل في حالة حدوث نزاع بين روسيا وأوكرانيا، لكنها مستعدة لمساعدة كييف على المستوى الدبلوماسي.

وفي يناير العام الماضي، أعلن وزير الدفاع الروماني، أنجيل تيلفار، أن ثلاث طائرات إنذار مبكر "أواكس" AWACS، وصلت إلى بوخارست قادمة من ألمانيا لمراقبة الجناح الشرقي لحلف "الناتو".

وأشار حينها إلى أنه على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فإن "الناتو" سيرصد العمليات العسكرية على الجناح الشرقي بمساعدة طائرات "أواكس".

المصدر: RT+ نوفوستي