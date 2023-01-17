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وصول طائرات "أواكس" تابعة لـ"الناتو" من ألمانيا إلى رومانيا

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وصول طائرات
Globallookpress Christophe Gateau
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أعلن وزير الدفاع الروماني، أنجيل تيلفار، أن ثلاث طائرات إنذار مبكر "أواكس" AWACS، وصلت إلى بوخارست قادمة من ألمانيا لمراقبة الجناح الشرقي لحلف "الناتو".

وقال تيلفار للصحفيين: "وصلت طائرات "أواكس" إلى بوخارست ومن هناك ستنقل المعلومات إلى حلف "الناتو" بشأن أي تحركات تكتيكية وعملية على حدود الحلف".

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وأشار إلى أنه على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فإن "الناتو" سيرصد العمليات العسكرية على الجناح الشرقي بمساعدة طائرات "أواكس".

وذكر "الناتو" في وقت سابق أنه يعتزم نقل الطائرات من ألمانيا إلى رومانيا في 17 يناير لمراقبة "النشاط العسكري الروسي".

المصدر: نوفوستي

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