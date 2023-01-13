"الناتو" ينشر أنظمة طائرات "أواكس" في رومانيا لمراقبة روسيا

أعلن حلف "الناتو" في بيان له أنه سوف يعيد نشر أنظمة طائرات الإنذار المبكر "أواكس" AWACS من ألمانيا إلى رومانيا 17 يناير الجاري لـ "مراقبة النشاط العسكري الروسي".

وجاء في البيان أن الحلف سوف ينشر أنظمة الإنذار المبكر "أواكس" في بوخارست، ومن المقرر وصول الطائرات 17 يناير الجاري، حيث ستدعم هذه الطائرات تعزيز وجود التحالف في المنطقة، وتوفر له مراقبة النشاط العسكري الروسي.

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وربط "الناتو" ما بين نقل أنظمة الطائرات والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وصرح بأنه "لا ينبغي أن يكون هناك شك في عزم (الناتو) الدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف"، مشيرا إلى أن "أنظمة أواكس يمكنها اكتشاف الطائرات على مسافة مئات الكيلومترات، ما يجعلها عنصرا أساسيا للردع والدفاع عن (الناتو)".

ومن المقرر أن تستغرق هذه المهمة عدة أسابيع، إلا أن "الناتو" لم يحدد عدد طائرات "أواكس" التي سيتم إرسالها إلى رومانيا، وبحسب تقارير إعلامية، فإن هناك 14 طائرة كهذه في ألمانيا، سيتم إرسال 3 منها إلى رومانيا.

المصدر: نوفوستي