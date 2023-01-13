الدفاع الفرنسية تدعو لتسليم دبابات AMX-10RC إلى أوكرانيا في غضون شهرين

حثت وزارة الدفاع الفرنسية على تسليم دبابات AMX-10RC إلى أوكرانيا في غضون شهرين.

أعلن عن ذلك وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو خلال مفاوضات مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، فيما قالت الوزارة الفرنسية في بيان أن الوزيرين "اتفقا على تسليم دبابات AMX-10RC في غضون شهرين".

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق، خلال محادثة مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن فرنسا ستزود أوكرانيا بمدرعات أو بدبابات AMX-10RC ذات العجلات.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، بينما أشار لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

من جانبها صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" بإمداد أوكرانيا بالسلاح، وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي