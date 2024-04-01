مولدوفا تعلن انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة قوات أمريكية ورومانية

أعلنت وزارة الدفاع المولدوفية اليوم الاثنين انطلاق مناورات "جي سي إي تي-2024" بمشاركة قوات خاصة من مولدوفا ورومانيا والولايات المتحدة.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان، نشر على موقعها الرسمي: "سيتدرب جنود الجيش الوطني مع زملائهم من رومانيا والولايات المتحدة الأمريكية في التدريبات المتعددة الجنسيات "جي سي إي تي-2024" (تدريبات التبادل المشترك) ويجري التدريب في مراكز الجيش الوطني المولدوفي، في الفترة من 1 حتى 19 أبريل من هذا العام".

وتهدف المناورات إلى "إجراء تدريبات مشتركة، وتبادل الخبرات بين جنود القوات الخاصة المولدوفية والرومانية والأمريكية، فضلا عن رفع مستوى أمكانية العمل المشترك".

وسيشارك في التدريبات هذا العام، أفراد من جهاز أمن الدولة المولدوفي، بالإضافة إلى مفرزة القوات الخاصة "بانتيرا".

وتتضمن التدريبات القفز بالمظلات، وعمليات إطلاق نار معقدة في الليل والنهار، والتدريبات في الميدان لأداء مهام محددة.

يشار إلى أن دستور البلاد ينص على أن مولدوفا دولة محايدة، غير أنها، منذ عام 1994، تتعاون مع حلف "الناتو"، بموجب اتفاقية شراكة.

ومع وصول حزب "العمل والتضامن" إلى السلطة، الذي تتزعمه بشكل غير رسمي الرئيسة مايا ساندو، تجري مولدوفا مناورات بمشاركة عسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ورومانيا.

المصدر: "سبوتنيك"