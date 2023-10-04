مولدوفا تعلن عن مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة أواخر الشهر الجاري

أعلنت وزارة دفاع مولدافا عن مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "أوروكس بارتنر- 2023"، وتقام على الأراضي المولدوفية في الفترة من 25 حتى 31 أكتوبر الجاري.

نقلت وكالة "سبوتنيك مولدوفا"، عن وزارة دفاع مولدوفا أن المناورات المشتركة مع الجانب الأمريكي ستقام على أراضي مدينتي بالتي وماركوليستي في مولودفا.

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ومن المعروف أن مناورات مشتركة بين رومانيا والولايات المتحدة أقيمت أيضا بوقت سابق في مولدوفا خلال الفترة من 10 حتى 22 سبتمبر الماضي.

ونهاية سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية العثور على شظايا قد تكون صاروخية في أراضي البلاد المحاذية لأوكرانيا.

وقالت في بيان إنه عُثر على شاطئ حوض مائي في قرية فيرليديني بمنطقة كاوشانسكي مساء 27 سبتمبر على شظايا قذيفة قد تكون صاروخية، وتم إرسال خبراء إلى مكان الحادث لإجراء التحقيق اللازم.

وأفاد أحد رؤساء لجنة الإشراف الموحدة من بريدنيستروفيه، أوليغ بيلياكوف، بالعثور على شظايا صاروخ "أس-300".

من جهتها قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أنه لا يمكن للهيئات الرسمية المولدوفية التحقيق في أراض لا تسيطر عليها، في إشارة إلى جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة استقلالها من جانب واحد.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل قوة حفظ السلام المشتركة، وفقا للاتفاقية المولدوفية -الروسية بشأن مبادئ التسوية السلمية للنزاع في بريدنيستروفيه، والموقعة في 21 يوليو 1992. وتضم ممثلين عن مولدوفا وبريدنيستروفيه وروسيا.

المصدر: RT + نوفوستي