"من الجمل أذنه".. مولدوفا تقدم عرضا لتسوية ديونها أمام "غازبروم" الروسية

اقترحت حكومة مولدوفا، أن تسدد مبلغ قدره 8.6 مليون دولار لشركة "غازبروم" الروسية لقاء ديون مستحقة من أصل دين يبلغ 709 ملايين دولار.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الطاقة المولدوفي فيكتور بارليكوف اليوم الأربعاء، أثناء استعراض نتائج مراجعة مرتبطة بديون شركة "مولدوفاغاز" أمام شركة "غازبروم".

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واقترح الوزير، سداد 8.6 مليون دولار فقط من الديون المستحقة أمام باقي الدين فستوية المسألة من خلال المحاكم.

والديون المستحقة عبارة عن أموال تراكمت لقاء إمدادات للغاز الطبيعي من قبل شركة "غازبروم" تمت بناء على عقود مبرمة مع شركة "مولدوفاغاز".

ويوم الأحد الماضي، زعمت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، أن تدقيقا أجرته شركة عالمية نفى مطالب لشركة "غازبروم" بأن مولدوفا مدينة للشركة بمبلغ 800 مليون دولار.

من جهتها دحضت شركة "غازبروم" هذا التدقيق، وقالت إن المبالغ المستحقة هي لقاء إمدادات للغاز الطبيعي المسال نفذت إلى مولدوفا

المصدر: برايم