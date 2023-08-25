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روسيا تحذر مولدوفا من التورط أكثر في عملية "دعم" أوكرانيا

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روسيا تحذر مولدوفا من التورط أكثر في عملية
Globallookpress Vladimir Baranov
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حذرت روسيا مولدوفا من التورط بشكل أكبر في عملية "دعم" كييف، مشيرة إلى ذلك يعرض أمن المنطقة للخطر، ويحوّل مولدوفا إلى شريك في جرائم حرب نظام كييف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "أود أن أحذر كيشيناو الرسمية من التورط بشكل أعمق في عملية "دعم" أوكرانيا، الأمر الذي لن يعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر فحسب، بل سيحول مولدوفا إلى شريك في جرائم حرب نظام كييف".

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وأشارت إلى أن الغرب، على الرغم من الوضع المحايد المنصوص عليه في دستور مولدوفا، "يواصل جر" كيشيناو بنشاط نحو النزاع في أوكرانيا.

وأضافت: "لقد حذرنا مرارا وتكرارا مسؤول كيشيناو من العواقب الكارثية لمثل هذه الخطوات".

وأفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، في وقت سابق بأن وسائل إعلام مولدوفا تقع تحت سيطرة الغرب الكاملة، وتم منحها تفويضا مطلقا لتغطية الأحداث بنفس معاد لروسيا.

المصدر: RT

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