أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن وسائل إعلام مولدوفا تقع تحت سيطرة الغرب الكاملة، وتم منحها تفويضا مطلقا لتغطية الأحداث بنفس معاد لروسيا.

وجاء في بيان صدر عن الجهاز: "أطلقت سلطات مولدوفا العنان لعقيدة الروسفوبيا. وتقوم وسائل الإعلام المولدوفية المطيعة للسلطات والعديد من القنوات التلفزيونية الرومانية والمطبوعات الأوكرانية المفروضة بشكل مصطنع على سكان مولدوفا، بنشر هذه العقيدة والترويج لها. وتؤكد المعلومات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية الروسية، على أن وسائل الإعلام هذه في مولدوفا تخضع لرقابة مشددة من الغرب. ويتم بشكل دوري عقد دورات تدريبة للعاملين في المؤسسات لشرح كيفية تغطية أحداث معينة بالشكل المطلوب. ويتم تمويل هذه المؤسسات الإعلامية من منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن الصندوق الأوروبي للديمقراطية ، وصناديق الأحزاب الألمانية ، والسفارات ووزارات خارجية الدول الغربية".

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وخلال تعليقها على مزاعم مايا ساندو بأن" الكرملين والجماعات الإجرامية تشن يوميا هجمات هجينة باستخدام أسلحة دعائية لبث الكراهية في مولدوفا "، قالت الاستخبارات الروسية: "هذه المواطنة الرومانية (ساندو) تسعى إلى للعثور على عذر للرقابة الشديدة التي تفرضها سلطات مولدوفا على المجال الإعلامي هناك. عمليا، أي منشورات لا تتوافق مع الإرشادات العقائدية للغرب ونظام كييف القومي القريب من قلب ساندو، تكون محظورة في مولدوفا".

المصدر: نوفوستي