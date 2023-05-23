رئيسة مولدوفا: سنعتقل بوتين إن زارنا

صرحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو بأن ضباط إنفاذ القانون في بلادها سوف يعتقلون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا ما قام بزيارة الجمهورية، امتثالا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في مقابلة لساندو مع Euronews Romania اليوم الثلاثاء، حيث تابعت رئيسة الجمهورية أن مولدوفا ستمتثل لقرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين، والتي أصدرت حكما بتوقيفه مارس الماضي.

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وردت ساندو على سؤال ما إذا كانت مولدوفا سوف تعتقل بوتين إذا وصل البلاد: "نعم. وقعت جمهورية مولدوفا اتفاقا بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وسوف تحترم قرار المحكمة".

وكانت آخر مرة يزور فيها بوتين بصفته رئيسا للدولة في قمة رابطة الدول المستقلة في أكتوبر 2002، ثم في نوفمبر 2008 بصفته رئيسا للوزراء، في اجتماع مجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بمدينة كيشيناو.

وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين ومفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا في 17 مارس الماضي بتهمة الترحيل غير القانوني للأطفال الأوكرانيين.

ووفقا لاتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها بتاريخ 14 ديسمبر 1973، فإن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية.

المصدر: تاس