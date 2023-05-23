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أوربان: يتعين على بروكسل إبرام اتفاق مع موسكو بشأن مستقبل الأمن الأوروبي

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أوربان: يتعين على بروكسل إبرام اتفاق مع موسكو بشأن مستقبل الأمن الأوروبي
Globallookpress IMAGOMartin Juen
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان (صورة أرشيفية)
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قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع موسكو بشأن مستقبل الأمن الأوروبي.

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جاء ذلك خلال حديثه أمام منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، حيث تابع: "بالطبع، يجب إبرام اتفاق مع روسيا بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي". وأشار أوربان متحدثا عن مستقبل الاتحاد الأوروبي، أن هناك طريقتين للنظر إلى الوضع. وبحسبه، فإن بروكسل ترغب في إنشاء "الولايات المتحدة الأوروبية"، وهنغاريا ومعها بعض الدول الأخرى، على العكس من ذلك، تؤيد توسيع الاختصاصات الوطنية لكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد.

وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو قال في وقت سابق إنه عرض على نظيره الروسي سيرغي لافروف ورئيس مكتب الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك "مكانا لمحادثات السلام في أي وقت"، وأشار الدبلوماسي إلى أن "السياق الأوروبي الراهن وعبر الأطلسي" قد تطور "ليس لصالح السلام" الذي يريده معظم الناس.

وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى استعدادها للحوار مع كييف، إلا أن الجانب الأوكراني، وعلى المستوى التشريعي حظر أي مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي قمة مجموعة الدول العشرين، قال فلاديمير زيلينسكي أيضا إنه "لن يكون هناك مينسك-2". ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هذه الكلمات "تؤكد تماما" عدم رغبة أوكرانيا في مناقشة الهدنة.

إضافة إلى ذلك، قال بيسكوف إنه لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى المسار السلمي، وأن أولوية الدولة تبقى "تحقيق أهداف العملية الخاصة"، والتي "لا يمكن تحقيقها في الوقت الحالي إلا بالوسائل العسكرية".

المصدر: نوفوستي

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