بوريل: دول الاتحاد الأوروبي طلبت من بروكسل 10 مليارات يورو كتعويض عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد الأوروبي طلبت من قيادة الاتحاد تعويضات مالية عن الأسلحة التي قدمتها هذه الدول لسلطات كييف.

وأشار بوريل، إلى أن هذه الدول قدمت إلى بروكسل فواتير بقيمة 10 مليارات يورو لتعويضها عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

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وأضاف بوريل لدى وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: "سننظر في توريد الذخيرة لأوكرانيا وسنناقش صندوق السلام الأوروبي. قدمت لنا الدول الأعضاء فواتير بقيمة 10 مليارات يورو، وهو مبلغ أكبر بكثير مما كان متوقعا".

وتابع بوريل القول: "وهذا يعني أن قيمة إمدادت السلاح المقدم لأوكرانيا بلغت فعلا 10 مليارات يورو، تم توفير منها 3.5 مليار يورو (تم تخصيصها من صندوق السلام الأوروبي لتعويض جزء من تكلفة الإمدادات)".

المصدر: تاس