مولدوفا.. العثور على شظايا قد تكون صاروخية

أكد المكتب الصحفي لوزارة الداخلية المولدوفية العثور على شظايا قد تكون صاروخية في أراضي البلاد المحاذية لأوكرانيا.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم على شاطئ حوض مائي في قرية فيرليديني بمنطقة كاوشانسكي مساء 27 سبتمبر الجاري العثور على شظايا قذيفة قد تكون صاروخية، وتم إرسال الخبراء إلى مكان الحادث لإجراء التحقيق اللازم".

وأفاد أحد رؤساء لجنة الإشراف الموحدة من بريدنيستروفيه، أوليغ بيلياكوف، بالعثور على شظايا صاروخ "أس-300".

وأضاف أن هذه الشظايا سقطت في الليل في قرية كيتسكاني الواقعة على بعد 10 كيلومترات من مدينة تيراسبول، وأن الرأس المتفجر للصاروخ تم أخذه من مكان الحادث.

من جهتها قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أنه لا يمكن للهيئات الرسمية المولدوفية التحقيق على أراض لا تسيطر عليها، في إشارة إلى جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة استقلالها من جانب واحد.

وفي وقت لاحق أفادت وسائل إعلام جمهورية بريدنيستروفيه باكتشاف شظيتين أخريين من صاروخ في قرية كيتشكاني.

المصدر: نوفوستي