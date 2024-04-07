"فوربس": نقص الذخيرة أحد أسباب تراجع القوات الأوكرانية أمام الجيش الروسي

ذكرت مجلة "فوربس" أن القوات الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من القذائف لإطلاق النار على القوات الروسية التي تتقدم على خط المواجهة.

وكتبت المجلة في مقال: "بعد توقف المساعدات الأمريكية، بدأت المدفعية الأوكرانية في إطلاق حوالي ألف قذيفة في حين كانت تطلق 6 آلاف قذيفة يوميا، بينما استمرت المدفعية الروسية في إطلاق ما يقرب من 6 آلاف قذيفة يوميا. ومع نقص الذخيرة، لاحظ الأوكرانيون في كثير من الأحيان مجموعات هجومية روسية، ولكنهم كانوا عاجزين أمامهم".

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وأشارت إلى أن نقص الذخيرة كان أيضا أحد الأسباب الرئيسية لانسحاب الجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

وتحدثت المجلة عن مشاكل أخرى للقوات الأوكرانية وهي نقص الأفراد، ونقص الصواريخ المضادة للطائرات، والتأخير في إصلاح المعدات المتضررة في المعارك.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 2 أبريل أنه تم خلال مارس تحرير مدن وبلدات نيفيلسكويه وأورلوفكا وتونينكويه وكراسنويه في جمهورية دونيتسك، وقرية ميرنويه في مقاطعة زابوروجيه.

وأضاف أن خسائر القوات الأوكرانية منذ يناير بلغت أكثر من 80 ألف عسكري وأكثر من 1200 دبابة ومدرعة.

المصدر: نوفوستي