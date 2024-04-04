نواب ديمقراطيون يدعون لإدراج المساعدات لقطاع غزة على التشريع حول مساعدة أوكرانيا

طالبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي إدراج حزمة مساعدات إنسانية، بما فيها لقطاع غزة، على التشريع حول التمويل الإضافي لمساعدة شركاء واشنطن.

ووجهت مجموعة من النواب الديمقراطيين بقيادة النائبة سوزان وايلد رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون حول ضرورة توسيع مشروع القانون الذي ينص على تخصيص الأموال لتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وغيرها من حلفاء وشركاء الولايات المتحدة.

وقال النواب في الرسالة إن "الولايات المتحدة يجب أن تحل قضية الاحتياجات الإنسانية في العالم، التي تؤدي إلى ضحايا بشرية رهيبة وتتسبب بعدم الاستقرار الذي يهدد أمننا القومي".

وطالب النواب إضافة بند حول تخصيص 9.16 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية الدولية.

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ومن المخطط لتمويل المساعدات الإنسانية لكل من قطاع غزة وأوكرانيا والسودان وهايتي وبنغلادش وأفغانستان وفنزويلا ولبنان.

يذكر أن التشريعات حول التمويل الإضافي لمساعدة أوكرانيا وغيرها لا تزال عالقة منذ عدة أشهر، حيث لم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس من التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وفي أحد التصريحات الصحفية الأخيرة قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه سيطرح تشريعا حول المساعدات الأمنية على التصويت بعد انتهاء عطلة عيد الفصح في 9 أبريل، مشيرا مع ذلك إلى أنه يرغب في إدخال عدد من التعديلات على التشريع.

المصدر: تاس