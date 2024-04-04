كارلسون: جهل الكونغرس الأمريكي بخسائر نظام كييف "وصمة عار"

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين سيصوتون على تخصيص مساعدات لكييف يجهلون حتى عدد الجنود الأوكرانيين الذين ماتوا في الصراع، معتبرا ذلك "وصمة عار".

وذكر كارلسون على منصة "إكس": "سؤالي لأي عضو في الكونغرس يخطط للتصويت على مليارات إضافية لأوكرانيا الأسبوع المقبل: كم عدد الأوكرانيين الذين ماتوا بالفعل؟.. ليس لديهم أي فكرة، ولا يمكنهم حتى التخمين بعدد تقريبي، حتى مراسلو استخباراتهم لم يذكروا ذلك".

Ask anyone in Congress who plans to vote for billions more in Ukraine aid next week: how many Ukrainians have been killed so far? They’ll have no idea. They can’t even guess. Their intel briefers haven’t mentioned it. Then ask: how can you fund a foreign army but not bother to… — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 4, 2024

وأضاف: "كيف يمكنك تمويل جيش دولة أخرى، ولا تعرف حتى عدد الجنود الذين قتلوا في الصراع الذي تموله؟.. وصمة عار".

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف وبدعم غربي حاولت في الصيف الماضي، شن "هجوم مضاد"، إلا أنها فشلت في اختراق الخطوط الدفاعية للجيش الروسي وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، بلغت حوالي 166 ألف جندي، و800 دبابة، بما في ذلك نصف الدبابات التي تسلمتها من ألمانيا، و123 طائرة و2.4 ألف مركبة مدرعة.

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المصدر: RT