شاحنات متجهة إلى مدينة إيلات الإسرائيلية تحمل على متنها صواريخ (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شاحنات متجهة إلى مدينة إيلات الإسرائيلية تحمل على متنها تجهيزات وصواريخ.

وأوضحت مراسلة RT أن "تسجيل الفيديو يظهر العديد من الشاحنات المتجهة إلى مدينة إيلات الإسرائيلية على الطريق السريع تحمل تجهيزات وصواريخ مغطاة بشكل كامل".

هذا وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، أن طائرة مسيرة انتحارية أصابت القاعدة العسكرية البحرية في مدينة إيلات جنوبي البلاد.

كما أفادت مراسلة RT في وقت سابق، بسماع دوي 4 انفجارات في سماء مدينة إيلات، وانطلاق صفارات الإنذار في المدينة وضواحيها خشية تسلل طائرات مسيرة.

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المصدر: RT