إذاعة الجيش الإسرائيلي: منذ بداية الحرب تم اختراق أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي إيلات 3 مرات

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية حرب غزة تم اختراق أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي مدينة إيلات جنوب إسرائيل 3 مرات، وفي كل مرة كان التهديد الجوي يأتي من منطقة مختلفة.

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وقالت الإذاعة اليوم الاثنين، المرة الأولى تم الاختراق 1: 2023.11.9: طائرة بدون طيار من سوريا عبرت الأردن ودخلت إيلات من الشرق.

-2: 2024.3.17: صاروخ كروز أطلق من اليمن انفجر شمال إيلات ولم يتم اعتراضه.

-3: 2024.4.1: طائرة بدون طيار من العراق اخترقت الأجواء من شرق الأردن إلى إيلات وألحقت إصابة دقيقة بمبنى بمنطقة خليج إيلات.

ووفق الإذاعة: "هذه المرة أيضا كما في المرات السابقة، مطلوب من نظام الدفاع الجوي إجراء تحقيق شامل في الحادث واستخلاص الدروس اللازمة لتوفير حماية أفضل لإيلات".

وأفادت مراسلة RT فجر اليوم الاثنين، بسماع دوي 4 انفجارات في سماء مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وانطلاق صفارات الإنذار في المدينة وضواحيها خشية تسلل طائرات مسيرة.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إلى أن "طائرة مسيرة انتحارية أصابت القاعدة العسكرية البحرية في إيلات وفرق الانقاذ هرعت الى المكان".

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى عن انفجار عنيف هز معسكر البحرية التابع للجيش في مدينة إيلات وتسبب باشتعال النيران في المكان.

المصدر: RT