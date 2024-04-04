635 شخصا ما زالوا محاصرين بعد الزلزال في حديقة "تاروكو" في تايوان

لا يزال 635 شخصا على الأقل محاصرين في حديقة "تاروكو" الوطنية في تايوان بعد الزلزال الضخم الذي ضرب البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "تشاينا تايمز".

ووفقا لخدمات الإطفاء المحلية، لا يزال 611 شخصا محاصرين في مجمع فندقي في منطقة "تيانشيانغ" الترفيهية، الواقعة في حديقة "تاروكو" الوطنية في المناطق الجبلية.

إقرأ المزيد

بالإضافة لذلك، يوجد 24 سائحا عالقا في نفق "المنعطفات التسعة"، والذي يقع أيضا في نفس المنطقة.

ووفقا لعمال الإنقاذ لا يزال في المجموع 635 شخصا عالقين نتيجة الزلزال.

يذكر أنه يوم أمس الأربعاء، تعرضت تايوان لأقوى زلزال لها منذ 25 عاما، وألحق أضرارا بعشرات المباني، ودفع السلطات لإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي.

وأفيد في وقت سابق بأن عدد الضحايا نتيجة للزلزال ارتفع إلى 1038 شخصا.

المصدر: نوفوستي