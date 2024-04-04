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بعدما دمر في تايوان.. زلزال قوي يضرب اليابان (فيديو)

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بعدما دمر في تايوان.. زلزال قوي يضرب اليابان (فيديو)
Gettyimages.ru
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ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته 6 درجات وقع قبالة سواحل مدينة فوكوشيما.

وأشارت الوكالة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 40 كيلومترا من سطح البحر، ولم يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.

شعرت بالهزات 19 مدينة يابانية، بما في ذلك طوكيو، ولا توجد معلومات عن وقوع ضحايا أو دمار.

يذكر أنه يوم أمس الأربعاء، تعرضت تايوان لأقوى زلزال لها منذ 25 عاما.

وأدى الزلزال إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 800 آخرين يوم الأربعاء.

كما ألحق أضرارا بعشرات المباني، ودفع السلطات لإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي.

 

 

 

المصدر: تاس

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