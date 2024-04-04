يظهرون على أنهم في بيروت.. سكان وسط إسرائيل يبلغون عن اضطرابات في نظام تحديد المواقع

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن اضطرابات في نظام تحديد المواقع (GPS) وسط إسرائيل بسبب التخوف من هجوم بالمسيرات والصواريخ المجنحة.

وقالت الصحيفة إنه بعد أشهر اضطر فيها سكان الشمال في كثير من الأحيان إلى التنقل على الطرق دون مساعدة من تطبيق Waze للملاحة، وصلت اضطرابات نظام تحديد المواقع إلى وسط البلاد"، مشيرة إلى "تخوف من ردة فعل إيرانية عقب اغتيال كبار المسؤولين في دمشق".

وأفادت بأن "السكان من وسط البلاد، من بين آخرين في تل أبيب ورمات غان وريشون لتسيون، أبلغوا أن تطبيق waze يظهر موقعهم على أنهم في العاصمة اللبنانية بيروت. كما حدثت ثغرات أخرى في الموقع في تطبيقات أخرى قائمة على التنقل مثل خرائط "غوغل" و"موف إيت".

وأوضحت الصحيفة أن اضطرابات نظام تحديد المواقع (GPS) تقع بشكل رئيسي في شمال البلاد، وتهدف إلى تعطيل اختراق طائرات "حزب الله" المسيرة. ويمكن التقدير أن تعميق الاضطرابات في وسط البلاد ينبع من اليقظة المتزايدة للتهديدات المتزايدة من إيران، خوفا من الطائرات بدون طيار الإيرانية وصواريخ كروز.

وذكرت أنه في بداية الحرب، وردت تقارير من سكان الشمال حول بيانات غير صحيحة مماثلة، بسبب انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). في ذلك الوقت، ذكر النظام السيبراني أنه "أثناء القتال، يتم تفعيل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي بشكل استباقي لأغراض مختلفة. ويجب أن يدرك المواطنون أن تفعيل التشويش يمكن أن يسبب ظواهر مختلفة ومؤقتة في التطبيقات القائمة على الموقع".

المصدر: Ynet