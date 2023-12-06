إسرائيل.. عطل في تطبيق للملاحة

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن المستخدمين لتطبيق Waze للملاحة أبلغوا عن خلل في التطبيق، دون التأكد ما إذا الخلل مرتبطا بتعطيل الجيش الإسرائيلي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وحسب المعلومات فإن المستخدمين تردهم رسالة "حدث خطأ ما" فور أن يدخلوا الوجهة التي يريدونها، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك علاقة بين العطل وتعطيل الجيش الإسرائيلي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي تسبب في الأشهر الأخيرة في أن يظهر التطبيق للمستخدمين الموقع الخطأ، وأحيانا في البلدان المجاورة.

يذكر أن Waze هي شركة تابعة لشركة Google توفر برامج الملاحة عبر الأقمار الصناعية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وتم تطوير البرنامج في الأصل في إسرائيل بواسطة Waze Mobile، وهي شركة أسسها رواد الأعمال الإسرائيليون إيهود شبتاي، وأمير شينار، وأوري ليفين. زفي يونيو 2013، استحوذت غوغل على Waze Mobile مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي.

المصدر: RT