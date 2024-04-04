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اعتقال جندي إسرائيلي سابق في إقليم كراسنودار الروسي خطط للانضمام للقوات الأوكرانية

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اعتقال جندي إسرائيلي سابق في إقليم كراسنودار الروسي خطط للانضمام للقوات الأوكرانية
Sputnik
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اعتقل جهاز الأمن الروسي جنديا إسرائيليا سابقا في إقليم كراسنودار بعد أن خطط للانضمام للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "اعتقال المواطن الإسرائيلي لانزمان يوفال في إقليم كراسنودار، من مواليد عام 1960، وهو جندي سابق في الجيش الإسرائيلي وكانت لديه خطط للانضمام إلى التشكيلات المسلحة الأوكرانية من أجل المشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا".

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وأضاف: "ونتيجة للعمليات الاستخباراتية، ثبت أنه كان لديه موقف سلبي تجاه البلاد والسياسة التي تتبعها القيادة الروسية، بالإضافة إلى أنه أرسل بياناته الشخصية والسيرة الذاتية لمختلف المنظمات الإرهابية المحظورة في أراضي روسيا بهدف الانضمام إلى تلك المنظمات والقيام بمهام قتالية ضد روسيا".

وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتهم، وبموجب المادة 205 من القانون الروسي سيتم ترحيله إلى إسرائيل.

 

المصدر: نوفوستي

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