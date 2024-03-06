الولايات المتحدة تخرّب العلاقات بين روسيا وإسرائيل

واشنطن تستخدم أوكرانيا لإضعاف مواقف روسيا في الشرق الأوسط. حول ذلك، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد":

قال عضو الكنيست أمير فايتمان، إن "الأسلحة الإسرائيلية سترسل إلى أوكرانيا" عندما تنتهي تل أبيب من غزة. وتوعد بأن بلاده "ستتخذ موقفا أكثر عدوانية تجاه روسيا".

جاء هذا التصريح على خلفية المفاوضات التي تجري بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، في إطار لقاء فلسطيني-فلسطيني حول التسوية في قطاع غزة.

وفي الصدد، قال سيمون تسيبيس، الخبير الإسرائيلي في العلاقات الدولية والأمن القومي: "أدلى وايتمان بهذا التصريح، بطلب من الولايات المتحدة. والآن، يدور صراع حول أي دولة ستصبح الفاعل الرئيس في التسوية المحتملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فمن يحقق التسوية سيسيطر بشكل فاعل على جزء كبير من الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة على الأقل".

“خلاصة القول، الولايات المتحدة لا تعجبها حقيقة أن روسيا هي التي تقود جهود حل الصراع. ويبدو أن روسيا تخطط لعقد مؤتمر حول هذه القضية في موسكو. ولا توجد ثقة في أن يجلس إسرائيلي على الطاولة نفسها مع عربي. لكن لضمان تعطيل المؤتمر المحتمل، تعمل الولايات المتحدة، من خلال شخصيات مثل وايتمان، على توتير العلاقات بين موسكو وتل أبيب".

"وإلى ذلك، فإن السلطات والمجتمع الإسرائيلي لن يوافقوا على تدهور العلاقات مع روسيا. لن يكون هناك أسلحة لأوكرانيا، سواء الآن، أم بعد التسوية في غزة. وببساطة، ليس لدى إسرائيل أي سبب لإفساد العلاقات مع موسكو. على الأقل في ظل الحكومة الحالية في تل أبيب".

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