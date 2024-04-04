السلطات الكندية تضبط 598 مركبة مسروقة في ميناء مونتريال

أعلنت السلطات الكندية يوم الأربعاء أنها منعت تصدير ما يقرب من 600 مركبة مسروقة إلى الخارج بعد تفتيش 390 حاوية شحن في ميناء مونتريال.

وقالت شرطة مقاطعة أونتاريو ووكالة خدمات الحدود الكندية إن حوالي ثلاثة أرباع المركبات الـ 598 المضبوطة، والتي تقدر قيمتها بنحو 34.5 مليون دولار كندي (25.5 مليون دولار أمريكي)، سرقت في مقاطعة أونتاريو المجاورة.

وقال نائب مفوض شرطة مقاطعة أونتاريو، مارتي كيرنز، للصحافيين في مونتريال، إن التحقيقات التي أجرتها الشرطة في أونتاريو قادتهم إلى الاعتقاد بأن نسبة كبيرة من المركبات المسروقة في تلك المقاطعة "كانت مخصصة للتصدير غير القانوني عبر ميناء مونتريال". وقال إنه نتيجة لذلك، أطلقت الشرطة والوكالات الفيدرالية في كيبيك وأونتاريو مشروع Vector.

ولفت كيرنز إلى أن مشروع Vector هو الأحدث في سلسلة من عمليات الشرطة التي تستهدف سرقة المركبات، لافتا إلى أن بعض المركبات المستردة كانت متورطة في جرائم أخرى.

وأضاف أن اللصوص يستهدفون السيارات الجديدة نسبيا، بما في ذلك الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة، والتي يتم تصديرها بعد ذلك إلى أسواق في آسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

ولم يتم حتى الآن إجراء أي اعتقالات في إطار العملية التي استمرت ثلاثة أشهر ونصف.

لكن كيرنز أكد أن العملية استولت على ملايين الدولارات من الجريمة المنظمة، بعثت برسالة قوية للمتورطين، وأضاف: "لم ننته بعد.. نتوقع اعتقالات واتهامات في المستقبل القريب".

المصدر: AP