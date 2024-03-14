"اتركوا مفاتيح السيارة عند الباب".. الشرطة الكندية تقدم اقتراحا غريبا لتجنب السرقة (فيديو)

اقترح أحد ضباط شرطة مدينة تورونتو الكندية على السكان ترك مفاتيح سياراتهم عند باب المنزل الأمامي حتى يتمكن اللصوص من سرقة سياراتهم بهدوء دون اقتحام المنزل وتهديد سلامتهم.

وأصدرت دائرة شرطة تورونتو بيانا يوم الأربعاء أكدت فيه أن الضابط ماركو ريكياردي أطلق هذه النصائح في اجتماع شعبي عقد مؤخرا. وقال البيان إن الضابط اقترح "أن يترك الناس مفاتيح سيارتهم في حقيبة فاراداي صغيرة عند الباب الأمامي".

وتابع: "على الرغم من حسن النية، هناك أيضا طرق أخرى لمنع اقتحام المنازل بدافع سرقة السيارات". وتعمل حقائب فاراداي على حجب أجهزة تكرار الإشارات المستخدمة في سلسلة المفاتيح التي يمكن للمجرمين استخدامها لسرقة المركبات.

الشرطة الكندية تنصح السكان بتعليق مفاتيح سياراتهم خارج المنزل على الباب الرئيسي حتى يتمكن اللصوص من سرقة سياراتهم بهدوء دون اقتحام المنزل وتهديد أمنهم.



المقطع لضابط من شرطة مدينة تورنتو يقول: اللصوص لا يريدون شيء غير سياراتكم لذلك اتركوا لهم المفاتيح على بابكم الرئيسي حتى لا… pic.twitter.com/ljiApSaOgx — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 14, 2024

وبحسب دائرة شرطة مدينة تورونتو ارتفعت معدلات السطو على المنازل واقتحامها بسبب سرقة السيارات بنسبة 400 في المائة العام الماضي.

وفي اجتماع "إيتوبيكوك" المجتمعي قال الضابط ريكياردي: "لمنع احتمال تعرضك للهجوم في منزلك، اترك سلسلة المفاتيح عند باب منزلك الأمامي"، مضيفا "إنهم يقتحمون منزلك فقط لسرقة سيارتك. إنهم لا يريدون أي شيء آخر".

وبحسب ما نشرته صحيفة "سيتي نيوز" نقلا عن الضابط: "الكثير ممن يعتقلونهم يحملون أسلحة، وهي ليست أسلحة مزيفة، إنها أسلحة حقيقية ومذخرة".

وقالت شرطة تورونتو في بيان يوم الأربعاء إنها "تشعر بالقلق إزاء تصاعد أعمال العنف، حيث يتم استخدام جميع أنواع الأسلحة والأسلحة النارية لسرقة المركبات، بما في ذلك في أثناء اقتحام المنازل".

وقال البيان إن إن الضباط يطلبون دائما من الجمهور إعطاء الأولوية لسلامتهم على سياراتهم، إلا أن هناك طرقا أخرى يمكن للسكان من خلالها حماية منازلهم ومركباتهم، بخلاف مجرد ترك المفاتيح عند الباب الأمامي.

ومن بين النصائح المختلفة الواردة في البيان، "ركن المركبات في المرآب إن أمكن، والتأكد من أن الممر الخاص بك مضاء جيدا، وأن لديك نظام أمان منزلي وكاميرات أمنية إن أمكن، ووضع كاميرات أمنية على النوافذ والأبواب الزجاجية، والحفاظ على بوابات الفناء الخلفي مغلقة وإغلاق نوافذ الطابق الأرضي، والإبلاغ عن المركبات أو الأشخاص المشبوهين".

المصدر: RT