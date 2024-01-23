 
مباشر

كندا.. شرطة تورونتو تبحث عن شخص مسلح بسيف بعد حادث طعن

أخبار العالم

كندا.. شرطة تورونتو تبحث عن شخص مسلح بسيف بعد حادث طعن
Legion-Media Wirestock
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wu1i

أعلنت شرطة مدينة تورونتو الكندية أنها تبحث عن منفذ هجوم بسيف، أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح خطيرة، يوم الاثنين.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به رجل مسلح بسيف، يرتدي ملابس سوداء وقفازات بيضاء. وفي وقت سابق قالت الشرطة إنه وضع قناعا للتزلج حتى يشبه "شخصية فيلم رعب".

وأسفر الحادث عن إصابة شاب واحد بجروح، قال الأطباء إنها خطيرة ولكنها لا تهدد حياته.

إقرأ المزيد
33 كنيسة تتعرض للحرق في كندا بعد فضيحة دفن أطفال السكان الأصليين
33 كنيسة تتعرض للحرق في كندا بعد فضيحة دفن أطفال السكان الأصليين

وكانت التقارير الأولية تتحدث عن سقوط مصابين إثنين جراء الهجوم.

وعلى إثر العملية تم إغلاق مدرسة "نورث فيو هايتس" الثانوية، لكن الشرطة لم توضح رسميا ما إذا وقع الحادث داخل الحرم المدرسي أو في المنطقة القريبة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المشتبه به من طلبة المدرسة.

المصدر: وسائل إعلام كندية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا