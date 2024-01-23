كندا.. شرطة تورونتو تبحث عن شخص مسلح بسيف بعد حادث طعن

أعلنت شرطة مدينة تورونتو الكندية أنها تبحث عن منفذ هجوم بسيف، أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح خطيرة، يوم الاثنين.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به رجل مسلح بسيف، يرتدي ملابس سوداء وقفازات بيضاء. وفي وقت سابق قالت الشرطة إنه وضع قناعا للتزلج حتى يشبه "شخصية فيلم رعب".

PERSON WITH A KNIFE: (UPDATE)

Bathurst St & Finch Ave W

3:29pm

- updated susp desc: male, black, 5'4, thin build, black dreads, wearing all black clothing, black toque, white gloves, white backpack, white runners with yellow accents, carrying machete in right hand#GO163689

^se — Toronto Police Operations (@TPSOperations) January 22, 2024

وأسفر الحادث عن إصابة شاب واحد بجروح، قال الأطباء إنها خطيرة ولكنها لا تهدد حياته.

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وكانت التقارير الأولية تتحدث عن سقوط مصابين إثنين جراء الهجوم.

وعلى إثر العملية تم إغلاق مدرسة "نورث فيو هايتس" الثانوية، لكن الشرطة لم توضح رسميا ما إذا وقع الحادث داخل الحرم المدرسي أو في المنطقة القريبة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المشتبه به من طلبة المدرسة.

المصدر: وسائل إعلام كندية