روسيا.. توجيه تهمة إلى المدعى عليه في قضية "متفجرات الأيقونات" وترجيحات حول جنسيته

تم توجيه اتهام إلى المدعى عليه في قضية تهريب متفجرات في الأيقونات وأدوات الكنيسة من أوكرانيا إلى روسيا واحتجازه لمدة شهرين، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع.

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وأوضح المصدر أنه في 1 فبراير، أمرت محكمة مدينة بسكوف بشمال غرب روسيا، باحتجاز المشتبه بتورطه في القضية لمدة 10 أيام كإجراء وقائي، وفي غضون أسبوع تم توجيه اتهام له بارتكاب جريمة "نقل غير قانوني للمتفجرات عبر حدود روسيا من قبل مجموعة من الأشخاص بالتآمر المسبق"، ليتم بعد ذلك تمديد مدة حبسه لشهرين آخرين.

هذه المعلومات يؤكدها ما ورد في قاعدة البيانات القضائية لمحكمة مقاطعة بسكوف، والتي تشير أيضا إلى أن المتهم في القضية المدعو ديمتري غراتي يحمل جنسية أجنية بالإضافة إلى الجنسية الروسية، وتوضح أن لغراتي "مكان إقامة في أراضي دولة أجنبية، ولديه عائلة وطفلان قاصران".

ورغم أن قرار المحكمة لم يكشف عن جنسيته الأجنبية، يرجح أنها جنسية مولدوفا، ما يؤكده بشكل غير مباشر تسجيل مصور نشرته هيئة الأمن الفدرالية الروسية ويظهر حافلة صغيرة من طراز "مرسيدس" تحمل ما يسمى "لوحة تسجيل محايدة"، وهي من نوع اللوحات التي كانت تصدر لمركبات العاملين في النقل الدولي من بريدنيستروفيه، بموجب الاتفاقية التي كانت سارية بين كيشيناو وتيراسبول من العام 2013 حتى العام 2021.

كما جاء في قرار المحكمة أنه تم رفع دعوى جنائية في هذه القضية ضد مواطن آخر لدولة أجنبية، لم يذكر اسمه، وكذلك ضد "أشخاص مجهولي الهوية"، بتهمة ارتكاب ذات الجريمة (تهريب المتفجرات).

وفي وقت سابق أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط تهريب كمية كبيرة من المتفجرات أجنبية الصنع وأيقونات وشمعدانات محشوة بالمتفجرات قادمة من أوكرانيا، حاولت استخبارات كييف إدخالها إلى روسيا عبر أراضي دول الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".

المصدر: "نوفوستي"