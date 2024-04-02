الأمن الروسي يحبط تهريب متفجرات من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط تهريب كمية كبيرة من المتفجرات حاولت استخبارات كييف إدخالها إلى روسيا عبر الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي بالتعاون مع الجمارك من منع تهريب متفجرات من أوكرانيا عن طريق بلدان الاتحاد الأوروبي".

ونشر جهاز الأمن الفيدرالي مقطع فيديو لعملية ضبط المتفجرات، مؤكدا أن هذه الكمية كافيا لتفجير مبنى من خمسة طوابق.

وأضاف البيان: "أثناء تفتيش إحدى المركبات على معبر أوبيلينكا مع لاتففيا، تم العثور على متفجرات أجنبية الصنع قادمة من أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أنه تم العثور بداخل شاحنة كان خط سيرها أوكرانيا - رومانيا - المجر - سلوفاكيا - بولندا - ليتوانيا - لاتفيا - روسيا على 27 عبوة ناسفة، و70 كيلوغراما من المتفجرات، و91 قذيفة "آر بي جي".

وأكد البيان أنه تم القبض على مرافق الشحنة وإدراج المنظمين والمتواطئين في عملية نقل المتفجرات من أوكرانيا إلى روسيا وبينهم أجانب على قائمة المطلوبين.

المصدر: نوفوستي