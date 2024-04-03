شويغو يؤكد لنظيره الفرنسي استعداد موسكو للتفاوض بشأن كييف ويحذره من إرسال قوات إلى أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الاتصال الذي جرى يوم الأربعاء بين الوزير الروسي سيرغي شويغو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، تمت الإشارة إلى الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية: "تمت الإشارة إلى الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا.. يمكن أن تستند نقاط البداية إلى مبادرة اسطنبول للسلام"، مضيفة أن "عقد اجتماع في جنيف دون مشاركة روسيا لا معنى له".

وأشارت الوزارة إلى أن شويغو شدد لنظيره الفرنسي على أن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيخلق مشاكل لفرنسا نفسها، وقالت في البيان: "في ما يتعلق بتصريحات قصر الإليزيه بشأن إرسال فرقة فرنسية إلى أوكرانيا، أشار سيرغي شويغو إلى أنها إذا تم تنفيذها عمليا، فإن ذلك سيخلق مشاكل لفرنسا نفسها”.

وكانت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وكما قال رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، فإن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.

واعترف وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس بأنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، كما أن عقد مؤتمر للسلام بدون روسيا الاتحادية أمر مستحيل. وذكر أنه ستتم دعوة روسيا إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا، رغم أن مجيء ممثلين روس أمر مستبعد.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لا تعتمد كثيرا على خدمات سويسرا في عملية السلام في أوكرانيا، لأن برن فقدت حيادها منذ فترة طويلة. وذكر الوزير أيضا أن ما يسمى بـ "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي هو "مبادرة وهمية وغبية بكل بساطة".

ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنها انضمت تقريبا إلى جميع العقوبات الأوروبية المفروضة ضد روسيا منذ 24 فبراير 2022.

وجمدت برن 8.8 مليار دولار من الأصول الروسية الخاصة في إطار العقوبات حيث قام مصرف "كريدي سويس" السويسري بحظر أو تجميد أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا - 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19.7 مليار دولار).

وأعلنت الحكومة السويسرية أن حوالي 7.4 مليار فرنك سويسري من أصول المصرف المركزي الروسي (حوالي 8.45 مليار دولار) مجمدة في البلاد وأن برن مستعدة للمشاركة في المناقشات الدولية بشأن مسألة مصادرة الأصول المجمدة للمصرف المركزي الروسي والدولة الروسية.

المصدر: RT