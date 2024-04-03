بلينكن يطمئن علييف بان اجتماع واشنطن ويرفان والاتحاد الأوروبي المرتقب ليس موجها ضد بلاده

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الاجتماع الثلاثي الذي سيقعد في الـ5 من أبريل بين واشنطن والاتحاد الأوروبي ويريفان مخصص للقضايا الاقتصادية وليس موجها ضد باكو.

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وأضاف بلينكن خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأذري إلهام علييف أن الجانب الأمريكي تلقى معلومات حول مخاوف الجانب الأذربيجاني بشأن اجتماع الـ5 من أبريل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأرمينيا، وارتأى ضرورة توضيح هذه المسألة مع علييف.

وشدد بلينكن خلال المكالمة على أن الاجتماع مخصص لبحث قضايا التنمية الاقتصادية لأرمينيا، مؤكدا أنه ليس موجها ضد أرذربيجان.

بدوره أشار علييف إلى أن التحضير الغامض وغير الشفاف لهذا الاجتماع وطبيعته غير الشاملة وحقيقة أنه لم يتم تأجيله بالرغم من تصريحات أذربيجان العادلة والمنصفة لن يؤدي إلى السلام والتعاون في جنوب القوقاز، بل سيتسبب في ظهور خطوط عريضة للتقسيم والتفرقة وزيادة التوتر في المنطقة بنهاية المطاف.

ورفض علييف الاتهامات الغربية لأذربيجان حول نيتها مهاجمة أرمينيا واصفا إياها بأنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

وبحث الجانبان خلال المكالمة الهاتفية قضايا مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، حيث وصف علييف المفاوضات حول نص معاهدة السلام التي أجراها وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا في برلين بأنها كانت مفيدة من حيث دفع عملية التفاوض إلى الأمام، مشددا على الحاجة إلى تسريعها.

المصدر: تاس