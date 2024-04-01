أذربيجان تتهم أرمينيا بنشر شبكات مدفعية على الحدود بين البلدين

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الاثنين تسجيل نشر أنظمة مدفعية وأنواع أخرى من الأسلحة الثقيلة من قبل الجيش الأرميني على الحدود بين البلدين.

وجاء في بيان الوزارة: "بمساعدة وسائل المراقبة التقنية ونتيجة للمراقبة البصرية، تبين أن وحدات القوات المسلحة الأرمينية تقوم، في أجزاء مختلفة من الحدود، بإنشاء نقاط إطلاق نار طويل المدى، وبناء تحصينات خرسانية مسلحة، وكذلك وضع المدفعية وغيرها من أنواع الأسلحة الثقيلة في هذه المواقع".

إقرأ المزيد

وأضافت الوزارة في بيانها: "نعلن مرة أخرى أن المسؤولية الكاملة عن تفاقم الوضع وأي استفزاز محتمل ستقع بالكامل على عاتق أرمينيا ورعاتها".

وشددت الوزارة على أن أي استفزاز يمكن أن يرتكبه الجانب الأرميني "سيتم قمعه بحزم".

وفي 31 مارس، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني بنشر قواته على الحدود، ووفقا لما جاء في تقرير الوزارة، حيث لوحظ تركيز للقوى العاملة والمركبات المدرعة ومنشآت المدفعية، فضلا عن أسلحة ثقيلة أخرى في مختلف اتجاهات الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتحركات مكثفة للقوات المسلحة الأرمينية، فيما نفت يريفان هذه الاتهامات.

المصدر: تاس