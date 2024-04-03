مصدر مختص ينفي تقرير "واشنطن بوست" حول التحذير الأمريكي من هجوم "كروكوس"

نفى مصدر في الأجهزة المختصة الروسية مزاعم "تحذير الولايات المتحدة روسيا من تعرض مجمع "كروكوس" في ضواحي موسكو لهجوم إرهابي".

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وأضاف المصدر أن المعلومات الواردة في وسائل الإعلام الأمريكية حول الهجوم الإرهابي على "كروكوس" عارية عن الصحة.

وتابع أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا فعلا بتهديد إرهابي، إلا أن هذه المعلومات كانت "ذات طبيعة عامة، ولم تتضمن سوى تحذيرات بشأن احتمال وقوع هجمات إرهابية في أماكن عامة".

وقال المصدر إن المعلومات ظهرت في صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" إضافة إلى مزاعم أن السلطات الأمريكية حذرت روسيا قبل أسبوعين من الإعداد لهجوم إرهابي.

المصدر: نوفوستي