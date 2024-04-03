قائد قوات "أحمد": بعض الأسرى الأوكرانيين يطالبون بالبقاء في روسيا ويتم منحهم الجنسية

أكد قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف أن بعض الأسرى الأوكرانيين يطالبون بالحصول على الجنسية الروسية والالتحاق بصفوف الجيش الروسي للقتال ضد نظام كييف.

وأشار علاء الدينوف إلى أن أحد هؤلاء الأسرى فاليري شيفتشينكو من مواليد شرق أوكرانيا انشق عن الجيش الأوكراني وطالب بالانضمام إلى القوات الروسية.

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وأضاف: "هذا المقاتل حصل على الجنسية الروسية... استسلم العام الماضي وطلب الجنسية الروسية وناشد فلاديمير بوتين منحه الجنسية وعدم تسليمه للجانب الأوكراني".

وتابع: "لدينا الكثير من هؤلاء المقاتلين ممن يطلبون الجنسية، وأعتقد أنه سيتم حل مشكلتهم أيضا، قريبا سيصبحون أيضا مواطنين روسا".

وأكد علاء الدينوف أن المواجهة ليست مع الشعب الأوكراني.

وأضاف: "لا نكنّ أي شيئ لشعب أوكرانيا ومن يحملون الجنسية الأوكرانية، نحن لا نقاتل من أجل أرض، وفي هذه الحالة نظهر موقفنا تجاه المستعدين لإلقاء أسلحتهم والاستسلام للبقاء على قيد الحياة".

المصدر: نوفوستي