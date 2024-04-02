سفير روسيا لدى طهران: ستكون للضربة الإسرائيلية على دمشق عواقب سلبية لا يمكن التنبؤ بها

قال السفير الروسي لدى طهران أليكسي ديدوف إنه لا يمكن التنبؤ بعواقب الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، مشيرا إلى أن روسيا ستراقب الوضع عن كثب.

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وأضاف ديدوف في حديث لقناة "روسيا 24": "كما يقولون - سنراقب، يمكننا التحدث عن عواقب غير متوقعة للضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، ويصعب تحديد نوع الضرر الحاصل والعواقب المنتظرة، لكن من الواضح أنها ستكون سلبية وسيكون أثرها سلبيا على المنطقة برمتها".

وقد أعلن قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أمس الاثنين، مقتل الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي وخمسة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف قنصلية إيران في دمشق.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها مؤيدة لإسرائيل، بخصوص الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق.

وفي وقت لاحق، أعلن مسؤولان أمريكيان أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت طهران مباشرة بأنها لم تكن على علم بالضربة التي تعرضت لها القنصلية الإيرانية في دمشق، وأنْ ليس لواشنطن أي صلة بذلك.

لكن هذا لم يمنع الإدارة الأميركية من اتخاذ قرار بتزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية من بينها قنابل مختلفة بأكثر من مليار دولار.

المصدر: تاس