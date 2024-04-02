إدارة بايدن تؤكد لطهران عدم علمها بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق

أعلن مسؤولان أمريكيان أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت طهران مباشرة بأنها لم تكن على علم بالضربة التي تعرضت لها القنصلية الإيرانية في دمشق، وأنه ليس لواشنطن أي صلة بذلك.

وأكد مسؤولان أمريكيان آخران أنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية بالهجوم على القنصلية عندما كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق في الجو، وفق ما نقلت شبكة (NBC).

إقرأ المزيد

وأضافا أن واشنطن لم تحصل على تأكيد حتى الآن بأن القائد بفيلق القدس التابع للحرس الثوري محمد رضا زاهدي بين القتلى في القصف الجوي، علما أن الحرس الثوري كان قد أعلن مقتل زاهدي، قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهما فيما قال إنه هجوم إسرائيلي على قنصلية بلاده في دمشق.

في وقت سابق من اليوم، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما تسبب بدمار كبير فيها، إضافة إلى المباني المجاورة لها.

كما أكد السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري، سقوط 5 إلى 7 أشخاص بينهم مستشارون عسكريون إيرانيون كانوا في ضيافة السفارة جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية.

المصدر: NBC