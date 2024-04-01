روسيا تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكدت الخارجية الروسية مساء الاثنين أن الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية غير مقبول.

وقالت في بيان: "ندين بشدة هذا الهجوم على البعثة القنصلية الإيرانية في سوريا. ونعتبر أي هجمات على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية، التي تكفل حرمتها اتفاقيات فيينا ذات الصلة، غير مقبولة على الإطلاق".

كذلك أعربت سوريا والإمارات وسلطنة عمان عن إدانتهم للهجوم الذي استهدف البعثة الدبلوماسية في دمشق.

وقصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقال السفير الايراني لدى سوريا حسين أكبري إن بلاده "سترد بشكل حاسم" على قصف إسرائيل للقنصلية في دمشق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت لاحق مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

المصدر: RT