وزير الخارجية السوري يدين الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق

أدان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاستهداف الإسرائيلي الذي تعرض له مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق اليوم الاثنين.

وأعرب المقداد عن "إدانة سورية القوية للعدوان الإسرائيلي الفاشي الذي تعرض له مبنى القنصلية الإيرانية".

إقرأ المزيد

وقال المقداد: "كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسورية".

ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ومحافظ دمشق محمد طارق كريشاتي في وقت سابق من اليوم إلى مكان الاستهداف في مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بالعاصمة دمشق.

وأكد السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري، سقوط 5 إلى 7 أشخاص بينهم مستشارون عسكريون إيرانيون كانوا في ضيافة السفارة جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق اليوم الاثنين، متسببا بدمار كبير فيها إضافة إلى المباني المجاورة لها، وأكدت مصادر إيرانية مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.

في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام حكومية إن الضربة الإسرائيلية ألحقت أضرارا أيضا بالمباني المجاورة للسفارة الإيرانية في سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 8 قتلى على الأقل سقطوا جراء القصف.

المصدر: RT