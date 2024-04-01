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الإمارات تصدر بيانا بشأن الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

أخبار العالم العربي

الإمارات تصدر بيانا بشأن الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق
RT
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أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية مساء اليوم الاثنين، بيانا بشأن الاستهداف الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن عدد من الضحايا والإصابات.

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وفي البيان الصادر عن الخارجية، "أدانت الإمارات العربية المتحدة اليوم استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق".

ومعلوم أنه في وقت سابق من اليوم، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما تسبب بدمار كبير فيها، إضافة إلى المباني المجاورة لها.

وأكدت مصادر إيرانية مقتل الجنرال في "الحرس الثوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان، وآخرين.

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وفي ذات الإطار، أفادت وسائل إعلام حكومية بأن الضربة الإسرائيلية ألحقت أضرارا أيضا بالمباني المجاورة للسفارة الإيرانية في سوريا.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية هو عمل إرهابي شنيع أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.

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كما أكد السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري، سقوط 5 إلى 7 أشخاص بينهم مستشارون عسكريون إيرانيون كانوا في ضيافة السفارة جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية.

المصدر: RT

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