مراسل RT من داخل مدرعة مشاة ألمانية يكشف لماذا تخسر في المعركة

نقل مراسل RT العربية سرجون هدايه تقريرا من داخل مدرعة مشاة ألمانية اغتنمتها القوات الروسية في المعارك قرب مدينة أفدييفكا المحررة في جمهورية دونيتسك، كشف فيه سبب خسارتها في المعارك.

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وفي تقريره أظهر هدايه كيف تعمل المدرعة، والطاقم الذي يعمل بداخلها، وقال، نقلا عن خبراء عسكريين روس، إن هناك المزيد من العيوب في التكنولوجيا الألمانية وهي أن المدرعة "ضخمة جدا وثقيلة الوزن"، حيث يبلغ وزنها نحو 30 طنا، وهو وزن ثقيل بالنسبة لمدرعة نقل مشاة. وذلك، وفقا لهدايه "يؤثر على قدرتها على الحركة، كما أن ليس بها الكثير من الدروع".

المصدر: RT