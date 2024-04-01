أشار مصدرفي قوات "المركز" الروسية إلى أن فحص مدرعة Marder ألمانية تم اغتنامها في دونيتسك، أظهر أنها لا تصلح للقتال في سهول أوكرانيا، وغير قادرة على اجتياز المناطق الموحلة والوعرة.

وقال: "قدرتها على اجتياز المناطق الوعرة ضعيفة للغاية وتعتمد على وسائد مطاطية، مما يجعل قدرتها على التحرك في هذه البيئة أسوأ. ربما مصممة للتحرك على الطرق الإسفلتية والمناطق الرملية، لكنها ضعيفة جدا في المناطق الوعرة والموحلة".

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اغتنام أول مركبة قتال عربة Marder على محور أفدييفكا المحررة في جمهورية دونيتسك.

ويبلغ وزنها أكثر من 30 طنا وطاقمها مكون من ثلاثة أفراد، وتحمل سبعة أفراد.

مسلحة بمدفع آلي عيار 20 مم RH 202 ومدفع رشاش MG3 عيار 7.62 مم.

المصدر: نوفوستي