القوات الروسية تعرض مدرعات أطلسية بينها عربة "كيربي" تركية اغتنمتها في أفدييفكا (فيديو)

نشرت قوات "المركز" الروسية مشاهد لمدرعات وعربات جند أمريكية وبريطانية، ومدرعة "كيربي" تركية بحالة جيدة اغتنمتها في مدينة أفدييفكا المحررة مؤخرا في جمهورية دونيتسك.

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وأشار أحد الضباط الروس إلى أن المدرعات الأطلسية غير صالحة للاستخدام في معارك السهول الموحلة، وأن بعضها غير مزودة بمدافئ تقي طواقمها من صقيع المنطقة.

ولفت إلى أن المدرعات بريطانية وأمريكية وألمانية-أمريكية وتركية، وأن بعضها بحالة جيدة وأنها جميعها سيتم صيانتها وتوزيعها على متاحف غنائم الحرب الروسية.

وذكر أن وزن مدرعة "كيربي" التركية 20 طنا وتحمل 13 شخصا، فيما تشير المصادر إلى تسلم أوكرانيا 200 مدرعة من هذا النوع.

وأظهرت المشاهد مدرعة بريطانية Pinzgauer Vector 718

وأشير في التعليق إلى ضعف قدرتها على اجتياز المناطق الوعرة بسبب أنها على عجلات، وانخفاضها، فيما أشارت وسائل الإعلام إلى حصول قوات كييف على 10 مدرعات من هذا النوع.

المصدر: نوفوستي