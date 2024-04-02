ألمانيا تشتري 180 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا بـ576 مليون يورو

أفادت "رويترز" نقلا عن وزارة الدفاع الألمانية بأن برلين بصدد شراء 180 ألف قذيفة مدفعية بقيمة 576 مليون يورو من دول ثالثة لأوكرانيا، في إطار ما يسمى بالمبادرة التشيكية لدعم كييف.

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وذكرت أن "الكلفة الإجمالية لإجراءات الدعم تتجاوز مليار يورو".

وتم الإعلان عن شراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية من دول ثالثة في إطار "مبادرة الذخيرة التشيكية" التي طرحها الرئيس التشيكي بيتر بافيل في مؤتمر ميونيخ للأمن منتصف فبراير الماضي.

وطلبت التشيك نصف مليون قذيفة من عيار 155 مم، و300 ألف قذيفة عيار 122 ملم، لتسليمها لأوكرانيا في غضون أسابيع إذا قدم الشركاء في الولايات المتحدة أو ألمانيا أو السويد أو دول أخرى التمويل اللازم.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي