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وسائل إعلام تكشف عن "جوكر ثان" بيد القوات الروسية

العلوم والتكنولوجيا

وسائل إعلام تكشف عن
Globallookpress Maksim Konstantinov
صورة أرشيفية
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كشفت وسائل الإعلام عن سلاح جديد تستخدمه القوات الروسية في العملية العسكرية بأوكرانيا سيلعب دورا محوريا في ساحة المعركة.

وجاء في تقرير نشرته قناة WION على موقع "يوتيوب" أن النسخة المعدّلة من الطائرة الروسية المسيّرة "جوكر-10" من المرجح أن تصبح سلاحا جوهريا في المعركة، حيث يساعد التعديل الجديد للطائرة بتنفيذ مهام الدفاع الجوي وإسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية.

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وتابع التقرير: "تشير التقديرات إلى أن استخدام النسخة المعدلة FPV من الطائرة المسيرة "جوكر-10" لمهاجمة الطائرات المسيرة للعدو سيكلف أقل من سعر دراجة هوائية".

وكان المدير العام للشركة التي طوّرت هذه الطائرة دميتري كوزياكين قال في وقت سابق إن الطائرة تم تكييفها لأداء مهام الدفاع الجوي، حيث بإمكانها ضرب المروحيات المسيرة.

وفي المستقبل من الممكن أن تصبح هذه الطائرات بديلا رخيصا للدفاعات المضادة للصواريخ باهظة الثمن.

المصدر: WION

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