متطوعون روس يبتكرون جهازا فريدا لتعطيل الطائرات المسيرة

ابتكرت مؤسسة "Eltech-Yug" التطوعية الروسية وسيلة جديدة تمنع المشغل من التحكم بالطائرات المسيرة وتجبرها على الهبوط أو التحليق بعيدا أو العودة إلى موقع إطلاقها.



ويشير ألكسندر كامين مالك المؤسسة في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن المتطوعين ابتكروا جهازا جديدا للتشويش يسمح للجنود الروس بكبح سيطرة المشغل على الطائرة المسيرة، التي عند تعرضها لمدة 3-4 دقائق لتأثير هذا الجهاز تفرغ بطاريتها ولن تتمكن حتى من ارسال المعلومات.

إقرأ المزيد

ويقول: "استمر العمل على هذا الجهاز حوالي ستة أشهر. وقبل ذلك كان هناك نموذج عادي "Ornithologist-1"، ثم ظهر "Ornithologist-1M"، وهو نموذج يعمل باللمس. قريبا سيكون هناك "Орнитолог-2" نفس تنسيق Ornithologist-1، ولكن فقط لمحاربة الطائرات المسيرة الانتحارية".

ومن جانبه يشير الخبير العسكري يوري ليامين في حديث للصحيفة، إلى أن هناك الآن في منطقة القتال صراعا بين الطائرات المسيرة، يشبه الصراع بين السيف والدرع، لذلك فإن مثل هذه الابتكارات ضرورية.

ويقول: "تطور الطائرات المسيرة باستمرار لكي تتمكن من تجاوز أنظمة الحرب الإلكترونية، التي هي الأخرى يتم تحسينها أيضا، ما يؤدي إلى سد الثغرات. أي أن هذه المجالات تتطور بسرعة كبيرة. وهذا الجهاز الجديد مفيد لأنه كلما زادت المنافسة، زادت التطورات وأشياء أخرى، وأصبح من الممكن تمييز الوسائل الأكثر فعالية في هذه الابتكارات الجاهزة".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة غير ربحية وهدفها تزويد القوات المسلحة الروسية بأجهزة للسيطرة على نشاط الطائرات المسيرة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"