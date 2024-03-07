روسيا.. ابتكار نظام ملاحة للطائرات المسيرة في مواقع لا تغطيها منظومات GPS وGLONASS

ابتكر باحثون من جامعة البحوث الوطنية، منظومة تسمح باستخدام إشارات الراديو لتوفير الملاحة للطائرات المسيرة والروبوتات الصناعية من دون منظومات الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

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ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن هذه المنظومة تتألف من أجهزة إرسال لاسلكية لوضعها على طول محيط منطقة العمل وعلامات الراديو المثبتة على الطائرات المسيرة. التي باستخدام واجهة خاصة، تسمح للطائرات المسيرة بتحديد موقعها في الوقت الفعلي.

ويقول مصدر في الجامعة: "يمكن استخدام هذه المنظومة في الطائرات المسيرة والروبوتات الصناعية في مواقع الإنتاج والمستودعات الآلية والأماكن الأخرى التي لا تغطيها منظومات الملاحة عبر الأقمار الصناعية GLONASS، GPS، كما يمكن استخدامها في الأماكن المفتوحة، كبديل لـ GLONASS في ظروف عدم الدقة الكافية في تحديد الإحداثيات".

ووفقا للمبتكرين، تسمح هذه المنظومة بتغطية منطقة مساحتها ألف متر مربع. ويمكن أن تستخدم بدل منظومات GLONASS، GPS عند اختبار الطائرات المسيرة في مكان مغلق قبل اختبارات الطيران.

المصدر: تاس