كشف المقدم في الجيش الروسي أندريه ماروتشكو عن وصول جماعات نازية مسلحة إلى المدن الحدودية مع روسيا في مقاطعة خاركوف، لمنع السكان الموالين لروسيا هناك من التوجه إلى مدينة خاركوف.

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وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم في عدد من المدن والبلدات بمقاطعة خاركوف تسجيل وصول جماعات نازية بدأت تتمركز في أماكن مختلفة، بينها منازل وشقق المدنيين".

وأضاف: "نظرا لانتشارهم في مدن وبلدات ديرغاتشي وليوبوتين وتشوغويف وزمييف وإيزيوم، يمكن اعتبار أنه بهذه الطريقة يشكلون منطقة عازلة حول خاركوف ضد المواطنين الموالين لروسيا".

المصدر: نوفوستي