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غافريلوف: السفارات الأجنبية في كييف تطلب من مواطنيها مغادرة مقاطعتي أوديسا وخاركوف

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غافريلوف: السفارات الأجنبية في كييف تطلب من مواطنيها مغادرة مقاطعتي أوديسا وخاركوف
Globallookpress
رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف
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أكد رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، أن بعض السفارات الأجنبية في كييف تطلب من مواطنيها مغادرة مقاطعتي خاركوف وأوديسا.

وقال غافريلوف لقناة روسيا 24 التلفزيونية، إن "انتصار روسيا سوف يتحقق بطريقة واضحة، ويمكن أن يحدث في أي لحظة"، مشبها الوضع على جبهة العملية العسكرية الخاصة، بزجاج السيارة الذي يبدأ في "التصدع" بعد إصابته بحجر، وإن الشيء نفسه يمكن أن يحدث للجبهة.

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وأضاف غافريلوف: "ليس من قبيل الصدفة أن بعض السفارات في أوكرانيا الآن.. توصي مواطنيها بمغادرة مقاطعتي خاركوف وأوديسا".

ولم يحدد غافريلوف السفارات التي نصحت مواطنيها بمغادرة هذه المقاطعات من أوكرانيا.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة دعت سفارة كازاخستان في كييف مواطنيها، إلى مغادرة مقاطعتي أوديسا وخاركوف لأسباب أمنية.

المصدر: "غازيتا.رو"

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