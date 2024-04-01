مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يعقدون اجتماعا افتراضيا.. اتفاق أمريكي إسرائيلي على "هزيمة حماس" في رفح

أعلن البيت الأبيض في بيان أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عقدوا اجتماعا افتراضيا اليوم الاثنين، لمناقشة العملية الإسرائيلية المحتملة في رفح جنوبي قطاع غزة واتفقوا على "هزيمة حماس".

وجاء في بيان: "عقد مستشار الأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية مع نظرائهم الإسرائيليين اليوم من خلال مؤتمر فيديو. وترأس الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الخبراء وكبار المسؤولين من مختلف الوكالات المشتركة من كلا الجانبين شاركوا في الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين لبحث مسألة الهجوم على رفح.

وبحسب البيان: "اتفق الجانبان على أنهما يتقاسمان الهدف المتمثل في هزيمة حماس في مدينة رفح"، وأضاف البيت الأبيض: "أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء مسارات العمل المختلفة في رفح".

وأشار البيان إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق على أخذ المخاوف الأمريكية في الاعتبار وإجراء مناقشات متابعة بين الخبراء، تحت إشراف مجموعة التنسيق الخاصة.

وأكد البيت الأبيض أن مناقشات المتابعة ستتضمن اجتماعا شخصيا للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس الأحد، موافقته على خطط عملياتية للجيش الإسرائيلي في رفح.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي "لقد وافقنا على الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي للهجوم على رفح، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت، لكنه سيتم إنجازه. سنذهب إلى هناك ونقضي على كتائب حماس... لا يوجد نصر دون القضاء على كتائب حماس"، مشيرا إلى أن الجيش يعد خططا لإجلاء المدنيين من المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة.

وكان نتنياهو قد وافق، الأربعاء الماضي، على إعادة جدولة مباحثات إسرائيلية أميركية لمناقشة العملية الإسرائيلية المتوقعة في رفح جنوبي قطاع غزة، بعدما كان قد ألغى زيارة وفد إسرائيلي للولايات المتحدة احتجاجًا على عدم استخدام واشنطن حق النقض "فيتو" لمنع تبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الاثنين الماضي.

المصدر: RT