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نتائج أولية تظهر خسارة "العدالة والتنمية" أنقرة واسطنبول في الانتخابات البلدية

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نتائج أولية تظهر خسارة
Sputnik
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أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات البلدية التركية، خسارة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أنقرة واسطنبول.

وأعلن المعارض منصور يافاس احتفاظه برئاسة بلدية العاصمة التركية أنقرة أمام حشد من أنصاره إثر الانتخابات مساء الأحد.

وقال المسؤول المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري": "انتهت الانتخابات، وسنواصل خدمة أنقرة وسكانها الستة ملايين بدون تمييز"، في وقت أظهرت نتائج فرز صناديق الاقتراع الذي لا يزال مستمرا، تحقيقه تقدما مريحا للغاية على منافسه الرئيسي.

وحصل يافاس على نسبة 58.6% من الأصوات مقارنة ب 33.5% لخصمه من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد، بعد فرز 46.4% من صناديق الاقتراع المفتوحة.

وفي اسطنبول، بعد فتح أكثر من 71% من صناديق الاقتراع، حصل العمدة الحالي أكرم إمام أوغلو، وهو أيضا من حزب "الشعب الجمهوري"، على 50.4% من الأصوات مقارنة بنسبة 40.9% لمنافسه في حزب "العدالة والتنمية".

المصدر: وكالات

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